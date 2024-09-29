Пояс Пресвятой Богородицы и Казанскую икону привезли в Новосибирск

В Вознесенский кафедральный собор привезли несколько святынь: ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы, частицы мощей святых Иоакима и Анны, а также Казанскую икону Божией Матери. Об этом сообщили в Новосибирской митрополии.