Трентон
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пояс Пресвятой Богородицы и Казанскую икону привезли в Новосибирск

Увидеть святыни можно уже сегодня, 29 сентября.

Источник: Аргументы и факты

В Вознесенский кафедральный собор привезли несколько святынь: ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы, частицы мощей святых Иоакима и Анны, а также Казанскую икону Божией Матери. Об этом сообщили в Новосибирской митрополии.

Увидеть воочию святыни можно увидеть 29 сентября до 21:00, 30 сентября — с 07:00 до 21:00, а также 1 октября — с 07:00 до 18:30.

Добавим, что святые Иоаким и Анна — родители Божией Матери, Девы Марии. Согласно преданиям, Богоматерь сама сделала пояс из верблюжьей шерсти и отдала его апостолу Фоме перед своим Успением.

религии