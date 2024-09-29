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Казахстанцы побили рекорд по поездкам в Турцию

По данным Министерства культуры и туризма Турции, за летние месяцы (с июня по август) граждане Казахстана въезжали в страну 440,4 тысячи раз, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это также является самым высоким показателем за лето с 2014 года.

Рост цен на турецкие курорты в этом году был значительным. В июне путевки подорожали на 28,5%, в июле — на 35,5%, а в августе — на 39,3%. Однако, несмотря на подорожание, казахстанцы не отказались от поездок в Турцию, демонстрируя рекордные показатели.

Важно отметить, что данные касаются именно количества въездов, и они не раскрывают цели или продолжительность пребывания граждан Казахстана в Турции. Однако, опираясь на прошлогоднюю статистику, можно предположить, что самым популярным направлением среди казахстанцев по-прежнему остается Анталия.

туризм и отдых