Казахстанцы побили рекорд по поездкам в Турцию

По данным Министерства культуры и туризма Турции, за летние месяцы (с июня по август) граждане Казахстана въезжали в страну 440,4 тысячи раз, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это также является самым высоким показателем за лето с 2014 года.