Казахстанцы побили рекорд по поездкам в Турцию

Рост цен на турецкие курорты в этом году был значительным. В июне путевки подорожали на 28,5%, в июле — на 35,5%, а в августе — на 39,3%. Однако, несмотря на подорожание, казахстанцы не отказались от поездок в Турцию, демонстрируя рекордные показатели.
Важно отметить, что данные касаются именно количества въездов, и они не раскрывают цели или продолжительность пребывания граждан Казахстана в Турции. Однако, опираясь на прошлогоднюю статистику, можно предположить, что самым популярным направлением среди казахстанцев по-прежнему остается Анталия.