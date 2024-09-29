«Там я чувствую себя человеком»: Боец из Ростовской области вновь пошел на СВО, потому что был нужен товарищам

— Саша получил ранение, был контужен, поэтому вернулся домой. Тогда он обмолвился, что ему как-то пришлось бежать по минному полю, когда в спину стреляли враги. Выжил тогда чудом. А еще знаю: как-то они с ребятами заходили на объект, который по их данным был пустой. Но из здания начали стрелять. Полученный в Чечне опыт пригодился.