«Там я чувствую себя человеком»: Боец из Ростовской области вновь пошел на СВО, потому что был нужен товарищам

Александр Малышев из Ростовской области дважды отправлялся на фронт добровольцем. В очередной раз он оказался «за ленточкой» после серьезного ранения.
Светлана Владимировна — мама героя, говорит, что сын пошел на спецоперацию второй раз, чувствуя, что обратно не вернется. Но оставаться дома и наслаждаться личным счастьем — мужчина как раз встретил женщину, которую полюбил — Александр не сумел. Не позволила совесть…
«ПРИШЛОСЬ БЕЖАТЬ ПО МИННОМУ ПОЛЮ».
Александр прошел Чеченскую войну, после которой еще много лет прослужил в армии. За два — три года до начала специальной военной операции ушел на гражданку. Купил дом. Сам работал строителем. Казалось бы, все в жизни благополучно и идет своим чередом.
А в феврале 2022-го мужчина поставил близких перед фактом: он подписал контракт и отправляется в зону боевых действий, в штурмовой отряд, в составе которого чуть позже и освобождал Попасное.
Про свои боевые будни Александр рассказывал немного, не хотел пугать близких.
— Саша получил ранение, был контужен, поэтому вернулся домой. Тогда он обмолвился, что ему как-то пришлось бежать по минному полю, когда в спину стреляли враги. Выжил тогда чудом. А еще знаю: как-то они с ребятами заходили на объект, который по их данным был пустой. Но из здания начали стрелять. Полученный в Чечне опыт пригодился.
Кэп (такой позывной был у бойца, — прим. Ред.) взял ситуацию под свой контроль. Благодаря Александру в том бою почти удалось избежать потерь.
— Мам, на СВО все по-другому, не как в Чечне. Сейчас ситуация намного серьезнее. На спецоперации — битва технологий, — запомнила Светлана Владимировна слова сына.
После ранения Александру сказали, что он не годен к службе. Казалось бы, мужчина принял ситуацию.
— За ленточку больше не рвался, а я была рада. Для меня главное было, что он — дома.
«БЫЛИ ВЛЮБЛЕНЫ И СЧАСТЛИВЫ».
Почти сразу после возвращения Александр встретил женщину, с которой дружил в школе. С Викторией завязались серьезные отношения.
— Сын собирался на ней жениться. И Саша, и Вика были влюблены и счастливы.
А через несколько месяцев от фронтовых друзей сержанту стали приходить тревожные сообщения об обстановке на СВО. Парни часто говорили, как им не хватает Кэпа, некоторые просили вернуться.
Своим решением вновь отправиться на СВО Александр поставил всех в тупик. Как только мать, отец, невеста и все остальные близкие люди не отговаривали его от этой идеи!
— Сын ведь уже отдал долг Родине. У меня от его решения сердце разрывалось. Но я была не в силах его остановить. Он говорил, что там, на линии боевого соприкосновения, чувствует себя нужным, чувствует себя человеком.
В общем, Кэп быстро принял решение, также быстро подписал все документы и уехал. Прощаясь с родными, пообещал младшей сестренке, которая страдает ДЦП и передвигается на инвалидом кресле, купить после возвращения устройство с эклектическим приводом.
— Саша уехал в воскресенье, а ровно через неделю его не стало…
«БЕРЕГИТЕ СЕБЯ. МЫ ПОБЕДИМ».
Все это время перед своей гибелью мужчина постоянно был на связи с близкими.
— Писал так много, как никогда. Интересовался всеми родными, спрашивал о бабушке, об отчиме, о бывшей жене. В последнем сообщении прислал свое фото и написал «Берегите себя. Мы победим. Я вернусь, и все будет хорошо».
А через несколько часов после того, как мать получила смс, сына не стало. Александр с товарищами возвращался с боевого задания, автомобиль с бойцами попал под обстрел. Кэп погиб мгновенно.
Чуть позже сослуживцы вместе с другими личными вещами передали матери серебряный крестик бойца. На нем еще остались следы крови.
О сыне женщине напоминают и его награды: медали «Участник Конттераристической операции на Северном Кавказе», «Ветеран Боевых действий», «Участник Специальной военной операции», «За боевые отличия». Также Александр награжден «Орденом мужества» посмертно.
По словам Светланы, даже после похорон она иногда отправляла сыну сообщения.
— Я не могу говорить о Саше в прошедшем времени, для меня это как отказаться от него. Он жив в моем сердце. Он очень часто мне снится. Я верю, что Саша сейчас в лучшем мире. А еще стараюсь жить и за себя, и за него…