МЧС предупредило жителей Хабаровского края о резком ухудшении погоды

— Ухудшение погодных условий может привести к возникновению аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, связанных с отключением источников энергоснабжения в результате перехлёста и обрыва проводов, отложения осадков на ЛЭП. При порывистом ветре возможно повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений в работе всех видов транспорта, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.