МЧС предупредило жителей Хабаровского края о резком ухудшении погоды

Завтра в центральных и северных районах Хабаровского края ожидается ухудшение погодных условий. Управление МЧС России по Хабаровскому краю предупреждает жителей региона о сильных дождях и мокром снеге, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Сильные дожди прогнозируют в Верхнебуреинском и Солнечном районах. А в Николаевском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском и имени Полины Осипенко районах — дождь и мокрый снег. Кроме того, в связи с колебаниями температурного фона в Тугуро-Чумиканском и имени Полины Осипенко районах возможно налипание мокрого снега.
— Ухудшение погодных условий может привести к возникновению аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, связанных с отключением источников энергоснабжения в результате перехлёста и обрыва проводов, отложения осадков на ЛЭП. При порывистом ветре возможно повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений в работе всех видов транспорта, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.