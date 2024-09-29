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МЧС предупредило жителей Хабаровского края о резком ухудшении погоды

В центральных и северных районах ожидают дождь и мокрый снег.

Сейчас в Трентоне: +17° 4 м/с 90% 755 мм рт. ст. +18°
Источник: РИА "Новости"

Завтра в центральных и северных районах Хабаровского края ожидается ухудшение погодных условий. Управление МЧС России по Хабаровскому краю предупреждает жителей региона о сильных дождях и мокром снеге, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Сильные дожди прогнозируют в Верхнебуреинском и Солнечном районах. А в Николаевском, Ульчском, Тугуро-Чумиканском и имени Полины Осипенко районах — дождь и мокрый снег. Кроме того, в связи с колебаниями температурного фона в Тугуро-Чумиканском и имени Полины Осипенко районах возможно налипание мокрого снега.

— Ухудшение погодных условий может привести к возникновению аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, связанных с отключением источников энергоснабжения в результате перехлёста и обрыва проводов, отложения осадков на ЛЭП. При порывистом ветре возможно повреждение слабо закрепленных и ветхих конструкций, кровель зданий, падение деревьев и повреждение транспортных средств. Также повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений в работе всех видов транспорта, — сообщили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.

МЧС