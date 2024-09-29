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Узбекистанцы завоевали шесть медалей Кубка Азии по стендовой стрельбе в Казахстане

Сборная Узбекистана завоевала в данных стартах одну золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В эти дни в Казахстане в городе Алматы проходит розыгрыш Кубка Азии по стендовой стрельбе, сообщает Национальный олимпийский комитет.

Как стало известно, сборная Узбекистана завершила свое участие в данных стартах шестью медалями разного номинала.

«В турнире наши соотечественники завоевали 1 золотую, 3 серебряные и 2 бронзовые медали», — говорится в сообщении.

В НОК отметили, что действующий чемпион Азии Бехруз Шарапов на этот раз также одержал победу и еще раз доказал свое превосходство в программе скит.

Авторы наград:

Золото: Бехруз Шарапов (скит, индивидуальная).

Серебро: Бехруз Шарапов, Даниил Жалнин, Эрнест Саттаров (скит, командная) Азамат Каюмов, Шохрух Садиров, Охунжон Абдукодиров (трап, командная) Бекзод Абдурахимов (скит, индивидуальная).

Бронза: Азамат Каюмов (трап, индивидуальная) Бекзод Абдурахимов, Георгий Попов, Тимур Еналиев (дабл трап, командная).

Кубок Азии по стендовой стрельбе проходит с 20 по 30 сентября 2024 года в Алматинской области в стрелковом клубе имени Александра Асанова. В состязаниях участвуют около 500 спортсменов из 40 стран азиатского контингента.