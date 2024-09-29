Названы омские улицы, на которых сегодня будут следить за нарушителями

В Госавтоинспекции Омской области рассказали, где сегодня, 29 сентября, установлены передвижные комплексы автоматической фото- и видеофиксации административных правонарушений. Объекты находятся в местах концентрации ДТП.
Так, комплексы располагаются на следующих улицах: Богдана Хмельницкого, Лизы Чайкиной, Мельничная, Герцена, Красный Путь, 10 лет Октября и на проспекте Космический.
Кроме того, объекты находятся на автодороге Омск — Русская поляна на территории Омского района.
Ранее стало известно, что проект жилого комплекса, который собираются построить на улице Пушкина, прошёл госэкспертизу. Проект был утверждён 27 сентября. ЖК собирается возводить компания Элины Шихмирзаевой и Кирилла Козловского. Проектную документацию для «Нордстроя» подготовила омская компания «Форпроект».
Отметим, что новые дома будут строить на месте аварийных зданий. Площадь застройки составит около 9 000 кв. м.