Названы омские улицы, на которых сегодня будут следить за нарушителями

Ранее стало известно, что проект жилого комплекса, который собираются построить на улице Пушкина, прошёл госэкспертизу. Проект был утверждён 27 сентября. ЖК собирается возводить компания Элины Шихмирзаевой и Кирилла Козловского. Проектную документацию для «Нордстроя» подготовила омская компания «Форпроект».