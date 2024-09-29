Опубликован прогноз погоды на первую неделю октября в Красноярске

Прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю составили городские синоптики Apple Weather.
В понедельник, 30 сентября, днем температура воздуха поднимется до +10 градусов, будет переменная облачность, снег с дождем. Порывы ветра до 16 метров в секунду. Ночью прогнозируется +4 градусов.
Во вторник температура воздуха поднимется до +14 градусов днем, а также упадет до 7 градусов ночью. Будет облачность, дождь.
В среду температура воздуха днем понизится до +12 градусов, а ночью она опустится до +5 градусов. Будет облачно, без осадков.
В четверг прогнозируется +8 градусов днем, а также ожидается +2 градуса ночью. Будет облачность, без осадков.
В пятницу без осадков, а столбик термометра поднимется до +8 градусов днем. Обещают постоянную облачность. Ночью будет +2 градуса.