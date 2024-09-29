До +27 градусов прогреется воздух в последний день сентября в Воронежской области

В ночь на понедельник значения тоже будут довольно приемлемыми для текущего времени года. По прогнозу Воронежского гидрометцентра, в области ожидается от +8 до +13 градусов. Днем же от +22 до +27 в зависимости от района, в Воронеже максимум +25. При этом в понедельник, 30 сентября, будет дуть сильный ветер, порывы достигнут 17 метров в секунду. А вот дожди все также обойдут регион стороной.