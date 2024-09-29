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До +27 градусов прогреется воздух в последний день сентября в Воронежской области

Первый месяц осени завершится на теплой ноте. Синоптики прогнозируют летние показатели в дневные часы.

Сейчас в Трентоне: +17° 4 м/с 91% 755 мм рт. ст. +18°

В ночь на понедельник значения тоже будут довольно приемлемыми для текущего времени года. По прогнозу Воронежского гидрометцентра, в области ожидается от +8 до +13 градусов. Днем же от +22 до +27 в зависимости от района, в Воронеже максимум +25. При этом в понедельник, 30 сентября, будет дуть сильный ветер, порывы достигнут 17 метров в секунду. А вот дожди все также обойдут регион стороной.

Что касается первого дня октября, то и он будет почти по-летнему теплым, погода прогнозируется аналогичной предшествующему дню, разве что ночью похолодает на пару градусов. А вот сроки более глобального похолодания синоптики пока не называют, вероятно, вся следующая рабочая неделя также будет теплой.