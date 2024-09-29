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Воду в Минске проверили после аварии в системе водоснабжения

В минувший четверг в трех районах города возникли проблемы с водой, после восстановления водоснабжения была организована промывка отдельных участков сетей.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска взяли пробы питьевой воды на объектах социальной инфраструктуры и в жилом фонде в зоне влияния аварии для лабораторных исследований, сообщили в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

В минувший четверг в трех районах Минска — Заводском, Ленинском и Октябрьском — возникли проблемы с водой. Как сообщили в Мингорисполкоме, снижение давления, отсутствие и ухудшение качества воды вызвано повреждением магистрального водовода диаметром 1000 мм. Авария магистрального водовода произошла в деревне Климовичи Минского района.

Водоснабжение было оперативно восстановлено, однако начали поступать жалобы на качество воды.

«Все отобранные пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов по исследованным показателям безопасности по химическому составу», — сообщили в центре гигиены и эпидемиологии.

При этом там отметили, что пробы, которые были взяты для проведения исследований по показателям микробиологической безопасности, еще находятся в процессе исследования.

ЖКХ