Воду в Минске проверили после аварии в системе водоснабжения

МИНСК, 29 сен — Sputnik. Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска взяли пробы питьевой воды на объектах социальной инфраструктуры и в жилом фонде в зоне влияния аварии для лабораторных исследований, сообщили в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.
В минувший четверг в трех районах Минска — Заводском, Ленинском и Октябрьском — возникли проблемы с водой. Как сообщили в Мингорисполкоме, снижение давления, отсутствие и ухудшение качества воды вызвано повреждением магистрального водовода диаметром 1000 мм. Авария магистрального водовода произошла в деревне Климовичи Минского района.
Водоснабжение было оперативно восстановлено, однако начали поступать жалобы на качество воды.
«Все отобранные пробы соответствуют требованиям гигиенических нормативов по исследованным показателям безопасности по химическому составу», — сообщили в центре гигиены и эпидемиологии.
При этом там отметили, что пробы, которые были взяты для проведения исследований по показателям микробиологической безопасности, еще находятся в процессе исследования.