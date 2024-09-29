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Полчище живности «атаковало» народ в Приморье — боятся выходить на улицу

«Бежать оттуда надо», — негодуют люди в соцсети.

Источник: PrimaMedia.ru

В Бровничах наблюдается нашествие божьих коровок. По словам местных жителей, выйти на улицу стало практически невозможно — тысячи насекомых летают повсюду, создавая дискомфорт. Видео с места опубликовали в tg-канале «Погода 25 регион» (18+).

Особую активность божьи коровки проявляют ближе к вечеру, начиная с 2−3 часов дня. О необычном явлении рассказала подписчица, подчеркивая, что ситуация становится все более тревожной для жителей села.

В соцсетях обстановку активно обсуждают приморцы:

«Бежать оттуда надо»;

«Выйти из дома не можем»;

«Когда это закончится?».

флора и фауна