Полчище живности «атаковало» народ в Приморье — боятся выходить на улицу

В Бровничах наблюдается нашествие божьих коровок. По словам местных жителей, выйти на улицу стало практически невозможно — тысячи насекомых летают повсюду, создавая дискомфорт. Видео с места опубликовали в tg-канале «Погода 25 регион» (18+).
Особую активность божьи коровки проявляют ближе к вечеру, начиная с 2−3 часов дня. О необычном явлении рассказала подписчица, подчеркивая, что ситуация становится все более тревожной для жителей села.
В соцсетях обстановку активно обсуждают приморцы:
«Бежать оттуда надо»;
«Выйти из дома не можем»;
«Когда это закончится?».