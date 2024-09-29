Зрительский контакт: в Сочи открылся первый фестиваль «КиноБраво»

В основной конкурсной программе 12 кинолент, все они стали коммерчески успешными зрительскими хитами в своих странах с другой стороны света — Таиланде, Венгрии, Египте, ОАЭ, Иране, Индонезии, Индии, Китае, Сербии, Словении, Черногории, Македонии, Бразилии, ЮАР и Эфиопии. Фильмы из конкурсной программы не всегда попадают в фокус внимания традиционного фестивального жюри, но интересны для зрителя, поскольку представляют культуру страны-создателя. Необходимость создать фестиваль зрительского кино появилась довольно просто на первый взгляд. В России такого смотра еще не было.— Нам очень хотелось сделать то, что мы делаем, на успешной премии «Браво» в области классической музыки, но с ориентацией на кассовых и самых лучших исполнителей в каждой стране. Поэтому мы решили и здесь обратиться именно к зрителям. Все равно кино снимается для зрителя, а все остальные фестивали больше ориентированы на профессионалов, — сказала «Известиям» генеральный продюсер «КиноБраво» Елена Север.