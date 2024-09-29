Зрительский контакт: в Сочи открылся первый фестиваль «КиноБраво»

Фильмы из России, Китая, Бразилии, Сербии, ЮАР, Франции, Индии — всего 25 картин из 15 стран — покажут на первом Международном фестивале «Кинобраво», который открылся в Сочи 28 сентября. Это концептуально новый смотр, в программе которого только кассовые зрительские хиты. Жюри дебютного года возглавил известный киновед, историк кино, руководивший в разные годы кинофестивалями в Роттердаме, Локарно, Венеции и Риме, и ныне глава Центра исследований киноискусства при Шанхайском университете Марко Мюллер. В ближайшую неделю зрителей ждут насыщенная конкурсная и внеконкурсная программы, а актуальные проблемы кинопроизводства представители индустрии обсудят на деловой площадке. О том, чем привлекателен еще один смотр, обосновавшийся на юге России, — в материале «Известий».
Не успел отгреметь в Сочи фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон», как эстафетная палочка перешла к новому смотру. Курорт «Красная Поляна» снова наводнили кинематографисты, на этот раз не только из России. 28 сентября в Летнем театре Сочи состоялась церемония открытия первого Международного кинофестиваля популярного кино «Кинобраво». Это концептуально новый фестиваль, организованный кинокомпанией «Русский Север» и «Русской Медиагруппой».
В основной конкурсной программе 12 кинолент, все они стали коммерчески успешными зрительскими хитами в своих странах с другой стороны света — Таиланде, Венгрии, Египте, ОАЭ, Иране, Индонезии, Индии, Китае, Сербии, Словении, Черногории, Македонии, Бразилии, ЮАР и Эфиопии. Фильмы из конкурсной программы не всегда попадают в фокус внимания традиционного фестивального жюри, но интересны для зрителя, поскольку представляют культуру страны-создателя. Необходимость создать фестиваль зрительского кино появилась довольно просто на первый взгляд. В России такого смотра еще не было.— Нам очень хотелось сделать то, что мы делаем, на успешной премии «Браво» в области классической музыки, но с ориентацией на кассовых и самых лучших исполнителей в каждой стране. Поэтому мы решили и здесь обратиться именно к зрителям. Все равно кино снимается для зрителя, а все остальные фестивали больше ориентированы на профессионалов, — сказала «Известиям» генеральный продюсер «КиноБраво» Елена Север.
Несмотря на то что показы будут проходить в Красной Поляне, старт фестивалю дали в Летнем театре. Торжественная церемония также отличалась от большинства открытий кинофестивалей. Гостей смотра рассадили за банкетными столами в целях максимального межкультурного взаимодействия. Журналисты, например, сидели вместе с режиссерами из Ирана и Китая. Отличился «КиноБраво» и тем, что у него не было фильма — открытия фестиваля. Вместо него для зрителей выступили Artik & Asti, Александр Панайотов и артисты Мариинского театра.
По словам организаторов, создавая «Кинобраво», они ориентировались на необходимость углубления экономических связей в области кинематографа со странами БРИКС, но быстро обнаружили интерес более широкого круга стран, которые хотят представлять свои фильмы на новой площадке в России. Отбор фильмов для фестивалей осуществлялся не только по критериям кассовых сборов в национальном прокате, но и по их художественным достоинствам и международному потенциалу. Все иностранные фильмы основного конкурса будут показаны впервые.
Однако традиции «КиноБраво» начал устанавливать уже на первом фестивале. Награду за особый вклад в кинематограф вручал креативный продюсер фестиваля, актер Андрей Мерзликин. Его получила итальянская актриса Орнелла Мути. Звезда фильмов «Укрощение строптивого» и «Безумно влюбленный» приехала в Сочи вместе со своей дочерью Найке Ривелли.
— Я очень горда тем, что мне вручили такую награду. И я очень рада находиться здесь, среди вас, в России. Эта страна, в которой я чувствую, что ее часть, — сказала артистка.
Выбирать лучший фильм, режиссера, исполнителей мужской и женских ролей — всего награды раздадут в девяти номинациях — будет международное жюри. В него вошли индийский режиссер и сценарист Вишал Бхарадвадж, китайский постановщик Вэй Шуцзюнь, супервайзер и продюсер из России Алексей Гусев, иранская актриса Сахар Довлатшахи, продюсер из ЮАР Майкл Орет, а также российские сценарист Андрей Золотарев и режиссер Алексей Герман-младший. Возглавил жюри кинокритик, историк кино, продюсер, глава Центра исследований киноискусства при Шанхайском университете и художественный руководитель международного кинофестиваля в Таормине Марко Мюллер. Интервью «Известий» с ним можно прочитать здесь.
— Очень здорово, что на новом фестивале представлено так много стран, что здесь так много иностранцев. Это сейчас очень важно. И мне кажется важным, когда расширяется география фестивальная. Когда к нам приезжают люди, представляющие разные культуры, разные кинематографии. Особенно это важно сейчас. Это попытка вновь развивать связи между государствами, — сказал «Известиям» Алексей Герман-младший.
Конечно, глядя на еще один новый фестиваль в Сочи, невольно напрашивались сравнения с «Кинотавром», с которым в первую очередь ассоциировалась кинофестивальная жизнь в городе с 1990 года. Смотр прекратил свое существование в 2022 году, и с тех пор на каждый новый смотр, будь то «Новый сезон» или московский «Зимний», в индустрии накладывали амбиции стать заменой «Кинотавру».
— Мне не кажется, что эти два фестиваля нужно сравнивать. Я вообще не думаю, что мы нуждаемся в замене одного на что-то другое. У нас огромное количество фестивалей. Даже Сочи может вместить в себя большое количество, — сказал «Известиям» Андрей Золотарев. — Все-таки «Кинотавр» — не единственный фестиваль, который здесь проводился. Здесь продолжают делать и другие фестивали. И как будто бы мне кажется, что нет смысла пытаться что-то заместить, можно делать что-то свое новое.
По его словам, Сочи — главный претендент на кинематографическую столицу России. «Все же Голливуд не зря находится в Голливуде, там много солнечных дней, там разнообразие ландшафтов. Если в России выбирать такую локацию, то как раз Сочи — это то самое место», — добавил сценарист.
Пока что наиболее спорным моментом в конкурсной программе «КиноБраво» выглядит фильм от России. Нашу страну в ней представляет «По щучьему велению» Александра Войтинского. Да, сказка собрала в прокате почти 2,5 млрд рублей и особенно трепетно смотрится в дни, когда мы вспоминаем ушедшего накануне исполнителя одной из главных ролей Романа Мадянова. Но, как и любой крупный и значимый смотр, на что претендует «КиноБраво», нуждается в большей премьерности. На подходе новый потенциальный миллиардник — блокбастер «Огниво». В Сочи хотелось бы ездить в том числе и за такими премьерами.