МЧС объявило штормовое предупреждение на воскресенье из-за резкой перемены погоды

29 сентября по юго-востоку республики ожидается резкое изменение погодных условий, похолодает: максимальная температура воздуха в дневные часы будет находиться в пределах +10 +15°С, говорится в сообщении ведомства со ссылкой на данные Белгидромета.
Оранжевый уровень опасности из-за ливней, гроз и ветра объявлен сегодня на юго-востоке Беларуси, сообщают в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Метеорологи предупредили, что такие погодные условия могут способствовать увеличению заболеваемости среди населения.