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МЧС объявило штормовое предупреждение на воскресенье из-за резкой перемены погоды

Штормовое предупреждение на воскресенье, 29 сентября, в связи с резким изменением погодных условий объявили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям в Беларуси. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Сейчас в Трентоне: +17° 4 м/с 91% 755 мм рт. ст. +18°

29 сентября по юго-востоку республики ожидается резкое изменение погодных условий, похолодает: максимальная температура воздуха в дневные часы будет находиться в пределах +10 +15°С, говорится в сообщении ведомства со ссылкой на данные Белгидромета.

Оранжевый уровень опасности из-за ливней, гроз и ветра объявлен сегодня на юго-востоке Беларуси, сообщают в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Метеорологи предупредили, что такие погодные условия могут способствовать увеличению заболеваемости среди населения.