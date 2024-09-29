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Из Мариуполя в Ростов-на-Дону запустили автобусный рейс «выходного дня»

Ещё один рейс, будничный, запустят из ДНР через Таганрог.

Источник: Аргументы и факты

Новый автобусный рейс «выходного дня» из Мариуполя в Ростов начал курсировать с последней субботы сентября, сообщает пресс-служба министерства транспорта ДНР.

Автобусы будут ездить регулярно по субботам и воскресеньям. Отправление в 10.00 утра с мариупольского автовокзала № 2. Прибытие Ростов-на-Дону в 13.30 на автовокзал Пригородный (старый) на проспекте Шолохова. Кроме того, со вторника, 1 октября, будет запущен ещё один рейс из Мариуполя в донскую столицу через Таганрог. Прибывать он будет на автовокзал Главный Ростова, который расположена на проспекте Сиверса.

Ранее мы писали о запуске из ДНР и ЛНР 29-ти новых автобусных маршрутов в Ростов-на-Дону.