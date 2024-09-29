Трентон
+17°
облачно, без существенных осадков
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске 19-летний водитель насмерть сбил женщину-пешехода на «зебре»

В Хабаровске молодой водитель сбил женщину-пешехода, которая шла по «зебре» без светофора. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Трагедия произошла утром в субботу, 28 сентября, на территории Кировского района. 19-летний водитель Toyota Corona двигался по улице Джамбула и около дома № 69 не затормозил перед женщиной, пересекавшей улицу. Горожанка шла по нерегулируемому переходу слева направо по ходу движения авто.

В результате наезда 38-летняя потерпевшая получила тяжёлые травмы. Её увезли в больницу, но врачи не смогли спасти ей жизнь. Спустя несколько часов хабаровчанка умерла на больничной койке.

В отношении водителя могут возбудить уголовное дело по статье 264 УК РФ о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека по неосторожности. Как выяснилось, во время наезда он был трезв.

«По результатам освидетельствования состояния опьянения у водителя не установлено. Ход и результаты проверки, проводимой следственными органами, находятся на контроле», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.