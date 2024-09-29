Омич поймал гигантского судака в Иртыше

Ранее сообщалось о погоде в Омской области в начале октября. По данным сервиса визуализации погодных условий Ventusky.com, уже на следующей неделе многие регионы России накроет снежный циклон. Он пройдёт 5—6 октября в Московской, Ленинградской, Волгоградской, Кировской, Владимирской, Ярославской, Нижегородской областях, а также в республиках Татарстан, Удмуртия, Башкортостан и в Пермском крае.