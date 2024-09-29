Омич поймал гигантского судака в Иртыше

В паблике во ВКонтакте «Рыбалка в Омске» местный житель поделился своим уловом. Трофейного судака мужчина поймал в посёлке Тевриз Омской области на реке Иртыш.
По словам рыбака, вес рыбы составил 5,2 килограмма.
Ранее омич в том же паблике поделился фотографией щуки, которую поймал в районе Большеречья. Вес рыбы — около четырёх килограммов. Другая местная жительница в Большереченском районе поймала щуку побольше: её вес составил 7,4 килограмма. Такой трофей удалось выловить на Иртыше у деревни Решетниково.
Ранее сообщалось о погоде в Омской области в начале октября. По данным сервиса визуализации погодных условий Ventusky.com, уже на следующей неделе многие регионы России накроет снежный циклон. Он пройдёт