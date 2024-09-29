В Омске открылась выставка к 150-летию Н. К. Рериха

В честь 150-летия со дня рождения художника и общественного деятеля Николая К. Рериха (1874−1947) Областная научная библиотека имени А. С. Пушкина совместно с Омским филиалом Сибирского Рериховского общества приглашают всех желающих посетить выставку произведений этого выдающегося мастера. Выставка включает 34 репродукции картин из серии «Святая Русь», в том числе «Илья Муромец», «Богатыри проснулись», «Ковка меча», «Победа» и другие. Эти работы, выполненные в разные периоды жизни Рериха, дают представление о его искусстве и многообразии таланта.