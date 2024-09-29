В Красноярске изменится расписание электричек в октябре

Красноярцев предупредили об изменениях в расписании электричек.
Так, уже в октябре изменится движение поездов в связи с переходом на осенний режим работы. Например, ежедневно, исключая субботу, будет курсировать поезд Красноярск Северный — Красноярск.
Поезд маршрута Красноярск — Зеледеево — Красноярск будет ходить только по будним дням. Отбытие от Красноярска в 7:45.
Также отменяется субботняя утренняя электричка Красноярск — Снежница — Красноярск. Правда, можно будет воспользоваться похожими маршрутами: Красноярск — Назарово (остановки на Колягино, Пугачево, Караульной и Рябинино).
Еще стало известно, что перестанет ходить поезд выходного дня Кача — Красноярск.