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В Красноярске изменится расписание электричек в октябре

Красноярцев предупредили об изменениях в расписании электричек.

Источник: РИА "Новости"

Красноярцев предупредили об изменениях в расписании электричек.

Так, уже в октябре изменится движение поездов в связи с переходом на осенний режим работы. Например, ежедневно, исключая субботу, будет курсировать поезд Красноярск Северный — Красноярск.

Поезд маршрута Красноярск — Зеледеево — Красноярск будет ходить только по будним дням. Отбытие от Красноярска в 7:45.

Также отменяется субботняя утренняя электричка Красноярск — Снежница — Красноярск. Правда, можно будет воспользоваться похожими маршрутами: Красноярск — Назарово (остановки на Колягино, Пугачево, Караульной и Рябинино).

Еще стало известно, что перестанет ходить поезд выходного дня Кача — Красноярск.