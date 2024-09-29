К вам гости: рыжая плутовка прогулялась во Владивостоке среди многоэтажек

Местные жители поздоровались с незваной гостьей и успели снять ее на видео, которые мы уже опубликовали в нашем telegram-канале. Убегать лиса никуда не собиралась. Видимо, привыкла, где люди — там еда. Хотя уже сотни раз приморцев предупреждали о том, что нельзя кормить этих животных, так как они перестают охотиться, теряют этот навык, а затем погибают.