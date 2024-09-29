К вам гости: рыжая плутовка прогулялась во Владивостоке среди многоэтажек

Лиса заглянула в жилые дворы в районе Патрокла во Владивостоке. Здесь не так давно прошел субботник, рыжая плутовка «оценила» новые гортензии вокруг дома, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Местные жители поздоровались с незваной гостьей и успели снять ее на видео, которые мы уже опубликовали в нашем telegram-канале. Убегать лиса никуда не собиралась. Видимо, привыкла, где люди — там еда. Хотя уже сотни раз приморцев предупреждали о том, что нельзя кормить этих животных, так как они перестают охотиться, теряют этот навык, а затем погибают.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как жителям Камчатки посчастливилось запечатлеть вместе медведя и лису. Звери сами вышли к проезжей части поближе к людям. Диких животных удалось повстречать неподалеку от реки Авача. Медведь то и дело бродил по грязному от машин снегу, а лиса пристроилась неподалеку. Автор видео находился неподалеку и успел все запечатлеть на камеру.