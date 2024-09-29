Петербургскому трамваю исполняется 117 лет

В ведомстве отмечается, что сегодня ведется масштабная работа по обновлению подвижного состава, на линию выводят современные и комфортабельные трамваи. С 2021 года закуплено и поставлено более 260 новых трамвайных вагонов. Также реализуется программа развития всего петербургского электротранспорта.