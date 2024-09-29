Жители Кубани жалуются на сбой в работе TikTok

Наибольшее количество жалоб от жителей России поступило около 12 часов ночи — примерно 400 обращений. На первом месте по числу обратившихся с информацией о нестабильной работе TikTok находится Москва — 33%. Далее Санкт-Петербург — 10% и Краснодарский край — 6%. Следом располагается Московская область — 5%, Ростовская область — 4%, у Татарстана, Самарской и Нижегородской областей около 3%. Замыкает список Свердловская область, Башкортостан и Челябинская область с 2%.