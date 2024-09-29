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Жители Кубани жалуются на сбой в работе TikTok

По данным сервиса Сбой.рф, за последние сутки в работе TikTok произошел массовый сбой. В субботу вечером поступило около 1 тыс. жалоб, 6% обращений — от жителей Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

Наибольшее количество жалоб от жителей России поступило около 12 часов ночи — примерно 400 обращений. На первом месте по числу обратившихся с информацией о нестабильной работе TikTok находится Москва — 33%. Далее Санкт-Петербург — 10% и Краснодарский край — 6%. Следом располагается Московская область — 5%, Ростовская область — 4%, у Татарстана, Самарской и Нижегородской областей около 3%. Замыкает список Свердловская область, Башкортостан и Челябинская область с 2%.

По мнению аналитиков Сбой.рф, проблемы в работе приложения могут возникнуть из-за аварии или технического сбоя. Эксперты отмечают, что проблема может оказаться временной.

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