Испытание мостами и сопками: в столице Приморья прошел Galaxy Vladivostok Marathon

«У меня здесь живет подруга. И побывать, можно сказать, на краю света — это очень круто. Спорт дает такую возможность, приехать сюда, посмотреть природу, попробовать все местные деликатесы. Но конечно “Мосты” — это ужас. Все хорошо, но по ногам “дает” жестко. Очень холмистый рельеф и с непривычки тяжело», — рассказала Елена Седова.