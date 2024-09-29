Испытание мостами и сопками: в столице Приморья прошел Galaxy Vladivostok Marathon

В столице Приморья прошел восьмой международный марафон Galaxy Vladivostok Marathon (6+). В этом масштабном событии приняло участие более 4500 человек из семи стран мира. Соревнования велись на четырех дистанциях, а победители и призеры разыграли призовой фонд размером один млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Традиционно владивостокский марафон — это возможность пробежать по мостам столицы Дальнего Востока, которые являются символом города. Участники больших дистанций — 42 и 21 км преодолевают Русский и Золотой мосты, а на более скромных «десятке и “пятерке” только Золотой, но впечатлений хватает всем.
Для большинства участников — это возможность проявить себя и доказать самому себе, что под силу преодолеть заявленную дистанцию. Дистанции на Galaxy Vladivostok Marathon являются одними из самых сложных в стране. Здесь есть серьезные перепады высот из-за сопок, часто присутствует сильный ветер, а в непогоду приходится бежать наперекор дождю.
28 сентября погода была теплой и шквального ветра не было, что пусть немного, но упрощало бег. Вместе с горожанами и гостями Владивостока, которые прибыли из 147 городов России на старт вышли и спортсмены, для которых было важно показать достойный результат и как следствие одержать победу.
«Конкуренция была. После старта в лидеры выбилась группа из пяти человек. Сначала бежали вместе, но на мосту я вышел вперед и больше позиций не сдавал», — рассказал Георгий.
Пять километров — была самой многочисленной дистанцией. Но было много участников кто решился на «десятку». Среди них и губернатор Приморья Олег Кожемяко.
«Наш марафон остается источником мира и дружбы. Очень радостно, что бежало очень много молодежи. Это и понятно, Владивосток является молодежной столицей страны. Думаю все участники получили наслаждение от бега, прекрасной погоды, от тех пейзажей, которые сопровождали участников забега», — сказал Олег Кожемяко.
Нешуточная борьба развернулась на дистанции 21 км среди женщин. Елена Седова из Новосибирска сумела обогнать приморскую спортсменку Анастасию Рубцову, которая является одним из лидеров в мировом скайраннинге.
«У меня здесь живет подруга. И побывать, можно сказать, на краю света — это очень круто. Спорт дает такую возможность, приехать сюда, посмотреть природу, попробовать все местные деликатесы. Но конечно “Мосты” — это ужас. Все хорошо, но по ногам “дает” жестко. Очень холмистый рельеф и с непривычки тяжело», — рассказала Елена Седова.
Была борьба и среди марафонцев. Среди мужчин в этом году победил Валерий Лукин, который обогнал владивостокцы Евгения Бушкова, который неоднократно побеждал на домашнем марафоне, но в этот раз уступил менее двух минут лидеру. Среди женщин победила Елена Меньшикова с результатом 3 часа 2 минуты 8 секунд. Второй стала Екатерина Иванова. Ее время — 3 часа 11 минут 2 секунды.
Напомним, Galaxy Vladivostok Marathon проводится в восьмой раз. В этом году он состоялся в рамках мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», при поддержке министерства туризма Приморского края. Марафон проводился беговым клубом RunDnsRun, генеральным партнером выступила группа компаний ДНС. Маршрут и проведение Марафона проводилось при поддержке правительства Приморского края и администрации города Владивостока.