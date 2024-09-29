Сколько стоит сливочное масло в регионах Казахстана

По данным на сентябрь, цена за килограмм натурального сливочного масла на прилавках магазинов Астаны варьируется от 2500 до 6900 тенге, в зависимости от производителя. В Туркестане кило масла обойдется в 3500—4000 тенге. В Караганде: магазинное масло — 5500 тенге за килограмм, домашнее — 6500−7000 тенге за килограмм.
Молочный продукт находится примерно в одинаковом ценовом диапозоне в следующих регионах: в Атырау и Алматы килограмм масла стоит от 3800−7000 тенге в зависимости от производителя, в Конаеве стоимость начинается от 3900 тенге, а в Шымкенте — от 4000 тенге за кило.
Килограмм масла для жителей Костаная можно приобрести по цене от 4000−6500 тенге.
В Таразе кило сливочного масла можно купить по 4500 тенге за килограмм, а в Талдыкоргане — от 4500−5000 тенге.
Чуть дороже масло обойдется в магазинах Актау — за килограмм предлагают заплатить 4700−5000 тенге, а также в магазинах Павлодара и Кокшетау — 5000−6000 тенге.
В Петропавловске сливочное масло продается за 5500 тенге за килограмм, а в Актобе — в пределах 5500−6000 тенге за кило. Для жителей Кызылорды цена за кило начинается от 5600 тенге.
Дороже всего килограмм масла в Казахстане стоит в таких городах как Уральск, Жезказган, Семей и Усть-Каменогорск — 6000 тенге.