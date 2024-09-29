Сколько стоит сливочное масло в регионах Казахстана

По данным на сентябрь, цена за килограмм натурального сливочного масла на прилавках магазинов Астаны варьируется от 2500 до 6900 тенге, в зависимости от производителя. В Туркестане кило масла обойдется в 3500—4000 тенге. В Караганде: магазинное масло — 5500 тенге за килограмм, домашнее — 6500−7000 тенге за килограмм.