Бойца СВО Валерия Дроздова проводят в последний путь в Усть-Куте

— Валерий защищал нас, нашу страну и отдал жизнь за то, чтобы мы жили под мирным небом. Мы будем вечно помнить подвиг героя и безмерно гордиться его мужеством! Скорбит весь Усть-Кутский район, — поделились в пресс-службе.