Фанк: что это за жанр и чем он отличается от диско

Если вы хотя бы раз в жизни чувствовали, как музыка вас прокачивает, то поздравляем — вы уже знакомы с основой основ фанка. И на самом деле, скорее всего, вы сталкивались с этим жанром и его производными гораздо чаще, чем вам кажется. Что же такое фанк, кто и когда его создал и чем он отличается от диско, — на эти и многие другие вопросы мы постарались ответить в этом тексте.
Рождение фанка пришлось на конец 60-х годов прошлого столетия. Свое начало он берет в Новом Орлеане — настоящем плавильном котле популярных в те времена жанров, в числе которых были блюз, соул, джаз, R&B и другие.
Фанк возник в важное и непростое время в истории США — в период ухода общества от сегрегации. Несмотря на то что правовое неравенство темнокожих и белых граждан было устранено на законодательном уровне в 1964 году, в быту оно все еще сохранялось. Так что афроамериканцы продолжали борьбу за свои права, идентичность и вместе с этим занимались развитием своей культуры.
Появившийся в столь непростой период фанк отражал противоречивые чувства темнокожего населения США, среди которых было место как надежде и оптимизму, так и разочарованию, отчаянию. В нем нашли отражение черты уже упомянутых соула, джаза, R&B, а также афро-кубинской музыки и госпела.
Это остросоциальная, дерзкая и духоподъемная музыка с агрессивным ритмом, преобладающим над мелодией и гармонией. Само слово funk имеет множество значений: его использовали и для описания причудливой игры джазменов, и для названия интенсивных танцев, после которых обливаешься потом, и для передачи сильного телесного запаха сексуального возбуждения. И это еще не все возможные трактовки.
Hulton Archive/Getty Images.
Одной из первых записей в жанре фанк считается Papa’s Got A Brand New Bag (1965) Джеймса Брауна. В ней запечатлен переходный период, в котором в соул проникают нервозность, выкрики, перекличка голоса будто на равных с духовыми инструментами.
Моментом кристаллизации фанка в отдельный жанр, пожалуй, можно назвать выработку все тем же Джеймсом Брауном фирменного грува с акцентированной первой долей каждого такта — знаменитую The One. Также в его музыке было обилие шестнадцатых и синкопов, что и создавало ту самую ритмическую колкость, ставшую одной из важнейших отличительных черт жанра. Ее, а также ряд других специфичных нюансов фанка мы сейчас рассмотрим более детально.
Это основа фанка, без которой невозможно представить этот ориентированный на жаркие танцы жанр. Грув можно описать как особое ощущение «качки», за которое в первую очередь ответственны бас-гитаристы и барабанщики. Они рисуют сложные ритмические рисунки на протяжении всей композиции, благодаря чему «раскачивают» танцоров, не позволяя им устать от длительности трека.
Примечательно, что почти волшебный ритмический эффект баса был обнаружен случайно. Звукорежиссеры американской студии Motown Records эксперимента ради выдвинули на передний план бас-гитару. Так некогда фоновый инструмент стал ведущим, а его звук и задаваемый ритм — определяющими для нового жанра.
Появившийся на заре возникновения фанка слэп сыграл важную роль в формировании характерного для жанра резкого, будто дерганного звучания. Это прием игры на бас-гитаре, при котором музыкант бьет фалангой большого пальца по струнам, чаще всего по толстым третьей и четвертой, после чего резко подцепляет тонкие первую и вторую. Ударяющиеся о металлические лады струны выдают выразительный резкий звук.
Первое применение слэпа на бас-гитаре часто приписывается Ларри Грэму из психоделик-соул/фанк-группы Sly and the Family Stone. По словам музыканта, изначально он начал так играть, пытаясь как-то заместить отсутствие у группы ударника. Акцентный прием как бы работал вместо барабанов, а позднее дополнял и обогащал их звук.
Фанк — невокалоцентричный жанр. И это при том, что в нем было и есть немало прекрасных вокалистов. Однако пение и выкрики артистов как бы скорее дополняют мощную ритм-секцию, а не наоборот.
Что касается лирики, то множество композиций обладает цельными остросоциальными текстами, поскольку в 60-е и 70-е фанк был музыкой, вдохновляющей афроамериканцев в тяжелой борьбе за свои права. Артисты транслировали образ сильного и гордящегося своим происхождением человека, который не боится ничего и никого. Яркий тому пример — хит Джеймса Брауна Say It Loud — I"m Black and I"m Proud (1968).
GAB Archive/Getty Images.
В то же время большая часть песен в рамках этого музыкального направления не имеет столь серьезной смысловой нагрузки. Некоторые треки просто призывают потанцевать, а певцы на протяжении целого сингла могут повторять всего несколько цепляющих слов, перекрикиваясь с бэк-вокалистами. Послушать и прочувствовать атмосферу танцпола тех лет можно, включив Jungle Boogie (1973) от Kool & the Gang.
Важно уточнить, что на танцах и борьбе за права темнокожих тематические вариации фанка не заканчиваются. Однако, пожалуй, эти две линии можно выделить в качестве основных.
Еще одной характерной чертой фанк-звучания является его чрезмерная слоистость и объемность. Для достижения такого эффекта партии накладывались одна на другую, основному вокалу вторили многочисленные голоса на бэке, а несколько человек в одной группе могли играть на одинаковых инструментах. Да и в принципе фанк-коллективы обычно впечатляли своим размахом: подобные группы нередко могли состоять из 10 человек и более.
Бас-гитары, гитары, саксофоны, трубы, тромбоны, клавишные, ударные и другие инструменты не в единственном экземпляре плюс выкрики вокалистов — это уже больше похоже на мини-оркестр, а не на то, что мы сейчас ассоциируем со словом «группа». Интересно, что, в отличие от джаза, в фанке духовые инструменты не предназначены для соло. Они становятся как бы частью ритм-секции, подчеркивая отдельные фразы певцов либо заменяя хор в характерном для африканской музыки приеме «вопрос — ответ». В этом случае музыка как бы отвечает вокалистам.
У фанка, и без того представляющего собой смесь множества жанров, в процессе его развития возникло немало поджанров. Рассмотрим наиболее яркие из них.
Jack Vartoogian/Getty Images.
Его еще называют P-Funk и Funkadelia, как можно догадаться, в честь группы Джорджа Клинтона Parliament-Funkadelic. Этот проект, а также коллектив Sly and the Family Stone и легендарный гитарист Джими Хендрикс на заре 70-х начали смешивать фанк с психоделическим роком.
Музыканты сохранили качающий фанковый грув, добавив при этом в звуковую многослойность новых красок за счет экспериментов с характерными для психоделики инструментами. Например, в их треках вполне можно услышать индийский ситар.
Название говорит само за себя. По своей сути это сплав фанка и рок-музыки, в котором можно услышать ритмичные бас и ударные, характерные для первого жанра, и электрогитары, взятые из второго. Принято считать, что первыми фанк и рок смешали Литтл Ричард и The Upsetters в середине 50-х, как бы сформировав переходный момент от эры рок-н-ролла к эре фанка. После этого, уже в 60-е и 70-е, миксовать жанры стали Sly and the Family Stone, Parliament-Funkadelic, The Isley Brothers и прочие видные артисты того времени. В 80-е и 90-е фанк-рок пережил всплеск популярности благодаря Принсу, INXS, Talking Heads, Red Hot Chili Peppers и многим другим музыкантам.
Этот поджанр иногда довольно непросто отличить от фанка. Если вы в замешательстве, но слышите яркие гитарные риффы и, возможно, соло, то будьте уверены: это оно.
Если джаз-фанк для вас — это какие-то загадочные слова из трека Jane Air «Junk» (2004) или название танца, то давайте разбираться. Этот музыкальный поджанр, популярность которого пришлась на 70-е и 80-е годы, представляет собой микс фанка, соула, ритм-н-блюза и, конечно, джаза. Он весьма вариативен по звучанию: в нем есть место и джазовым импровизациям с духовыми инструментами, и аналоговым синтам, и фанковому груву. Важная отличительная черта — акцент на слабую долю.
Если желаете познакомиться с ним поближе, рекомендуем послушать альбом Head Hunters (1973) одного из самых влиятельных джазовых музыкантов XX века Херби Хэнкока.
Пусть в джаз-фанке и есть синты, но джаза в нем все-таки больше. Другое дело — синти-фанк, в котором фанковое звучание уже полноценно смешалось с электронной музыкой. Образовался этот поджанр во время популяризации синтезаторов, драм-машин и различных средств обработки звука.
Появившись в конце 80-х, синти-фанк пришел к своему расцвету только в начале нулевых. Это поспособствовало внедрению артистами в поджанр еще и элементов электроклэша. Найти синти-фанк можно в дискографии Jamiroquai, Chromeo и, например, RJD2.
Читать о нюансах поджанров фанка, конечно, увлекательно, но услышать своими ушами — совсем другое дело. Познакомиться с творчеством всех артистов, упомянутых выше, можно в HiFi-стриминге Звук, а там уже до становления настоящим гуру фанка недалеко.
Вопрос с подвохом, поскольку сейчас среди подрастающих слушателей фанк преимущественно популяризируют семплирующие его рэперы. Здесь же речь пойдет об отцах-основателях жанра, без которых не было бы не только того самого грува, но и больших хитов Майкла Джексона, Дэвида Боуи, JAY-Z, Black Eyed Peas и многих-многих других артистов.
О легендарности этого человека можно писать бесконечно, потому будем кратки. Основоположник фанка, по совместительству один из первых десяти артистов, включенных в Зал славы рок-н-ролла, крестный отец соула и один из самых семплируемых музыкантов в истории хип-хопа. Именно он выработал тот самый грув с акцентом на первую долю каждого такта — уже упомянутую выше The One, без которого сейчас невозможно представить фанк, и именно его песни Papa’s Got a Brand New Bag (1965) и Cold Sweat (1967) считаются одними из первых записей, сделанных в этом жанре.
За свою карьеру, которая длилась более 50 лет, артист оказал влияние на множество музыкантов и жанров: в числе поклонников Брауна был Майкл Джексон, а его трек Funky Drummer (1970) засемплирован более чем в 1900 треках. В силу своего безумного трудоголизма Браун выступал практически до самой смерти в 2006 году. К слову, переиздания, компиляции и альбомы с лайв-версиями хитов артиста выходят до сих пор: последний датирован 2024 годом.
Michael Ochs Archives/Getty Images.
В 1966 году, в разгар десегрегации, Слай Стоун создал первую в истории США крупную рок-группу со смешанным расовым составом. Sly and the Family Stone были пионерами психоделического соула, который нередко путают с психоделик-фанком. В их творчестве было и то и другое.
Группа и, в частности, ее фронтмен сыграли одну из ключевых ролей в развитии фанка за счет безумного для 60-х и 70-х музыкального микса из соула, рока, психоделии и госпела. Их большие хиты Dance to the Music (1968), Everyday People (1968) и Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin) (1969) были приняты очень тепло — первая десятка Billboard Hot 100, признание критиков и слушателей.
К сожалению, в 1975 году группа распалась из-за межличностных конфликтов и проблем Слая с запрещенными веществами. В начале 80-х Стоун работал с Funkadelic, но зависимость так никуда не делась, и он отправился на вынужденную «пенсию».
Несмотря на довольно печальный конец творческого пути, Слай Стоун оставил впечатляющее по своей влиятельности на других артистов музыкальное наследие. Не зря его группу в 1993 году ввели в Зал славы рок-н-ролла.
Влиятельность Клинтона можно описать буквально одним словом — P-Funk. Это не только сокращенное название его проекта Parliament-Funkadelic, изначально существовавшего как две разные группы Parliament и Funkadelic, но и второе имя жанра психоделический фанк. Если название коллектива становится именем целого поджанра, то это о чем-то да говорит.
В 70-е Клинтон создал очень своеобразную, но ставшую невероятно влиятельной в будущем форму фанка. Она была вдохновлена психоделикой, афрофутуризмом, страстью к дикой моде — просто посмотрите на костюмы группы и все поймете. Что важно — в ней было место сюрреалистичному юмору, которого не хватало в остросоциальном фанке.
Jack Vartoogian/Getty Images Выступление Parliament-Funkadelic в The Fillmore Charlotte, 10 февраля 2018 года.
Jeff Hahne/Getty Images Выступление Parliament-Funkadelic на фестивале Bestival Music Festival, 7 сентября 2008 года.
Samir Hussein/Getty Images.
Причудливая музыка и перформансы пришлись людям по душе: платиновые альбомы, многочисленные хиты и огромное влияние на хип-хоп вплоть до формирования целого стиля джи-фанк. Parliament-Funkadelic был включен в Зал славы рок-н-ролла в 1997 году, а в 2019-м — отмечен «Грэмми» за выдающийся творческий вклад в области звукозаписи в течение всей жизни.
Примечательно, что после успеха в 70-е и 80-е Клинтон продолжил успешно строить карьеру. Он до сих пор работает над музыкой, пусть уже и не может гастролировать по состоянию здоровья.
В XXI веке жанровые рамки становятся все более и более гибкими, а артисты — смелыми в своих экспериментах. Из-за этого найти сейчас музыкантов, играющих исключительно фанк, будет довольно непросто. Ниже мы собрали нескольких ярких исполнителей, в музыке которых можно прочувствовать тот самый грув и расслушать уже знакомые по хитам 70-х элементы того самого жанра.
John Esparza/Getty Images.
Дуэт поп-звезды Бруно Марса и хип-хоп-артиста Андерсона Паака обладает очаровывающим своей эротичностью ретро-звуком, в котором органично смешиваются R&B, соул, поп и, конечно, фанк. Четыре «Грэмми» за сингл Leave the Door Open для кого-то могут показаться недостаточным показателем качества, потому сейчас будет серьезный аргумент: в записи дебютной пластинки Silk Sonic «An Evening With Silk Sonic» принял участие легендарный бас-гитарист Parliament-Funkadelic Бутси Коллинз.
Одержимая тайским фанком группа из Техаса с названием, грозящим переломом языка. Звучит странно? Согласимся, но от этого гипнотическая магия музыки Khruangbin как будто только усиливается. Кинематографичная, психоделичная и вдохновляющая — именно она, к слову, подтолкнула хип-хоп-артиста SALUKI на запись крайне нетипичного для него гитарного альбома BEACH ROCK HOTEL.
Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images.
Афрофутуризм, феминизм и фанк — все это вы можете найти в дискографии Жанель Моне. Да, женщина в фанке могла и может быть не только бэк-вокалисткой.
В работах Моне, помимо особенно интересующего нас жанра, также есть R&B, психоделик-соул и хип-хоп. И, возможно, при прослушивании вы обнаружите еще что-то свое.
Напоследок мы оставили этот животрепещущий вопрос. Так в чем же различие между фанком и диско? Это два афроамериканских танцевальных жанра, которые иногда причудливо переплетаются между собой. Яркий тому пример — Le Freak (1978) группы Chic.
В своих чистейших, самых классических формах фанк и диско отличаются в первую очередь построением ритма. В фанке делается акцент на первую долю каждого трека, а в диско же акцентируется каждая доля такта, то есть получается ровный и максимально предсказуемый ритм.
Также стоит отметить разницу контекста, в котором зародились жанры, и их значения. Фанк был символом самовыражения темнокожего сообщества, боровшегося за свои права в конце 60-х. Это звуковая многослойность, большая экспериментальность и, конечно же, грув.
Диско, возникшее не сильно позже, тоже было про свободу быть собой, но не только для темнокожих, но и для различных сообществ, считавшихся в 60-е и 70-е маргинальными.
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