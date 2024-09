Фанк: что это за жанр и чем он отличается от диско

Группа и, в частности, ее фронтмен сыграли одну из ключевых ролей в развитии фанка за счет безумного для 60-х и 70-х музыкального микса из соула, рока, психоделии и госпела. Их большие хиты Dance to the Music (1968), Everyday People (1968) и Thank You (Falettinme Be Mice Elf Agin) (1969) были приняты очень тепло — первая десятка Billboard Hot 100, признание критиков и слушателей.