Фанк: что это за жанр и чем он отличается от диско

Если вы хотя бы раз в жизни чувствовали, как музыка вас прокачивает, то поздравляем — вы уже знакомы с основой основ фанка. И на самом деле, скорее всего, вы сталкивались с этим жанром и его производными гораздо чаще, чем вам кажется. Что же такое фанк, кто и когда его создал и чем он отличается от диско, — на эти и многие другие вопросы мы постарались ответить в этом тексте.