Рок-группа Halestorm заявила о готовности нового альбома на 70−80%

Своим прогрессом Halestorm поделились в интервью радиостанции PK из Луисвилля, штат Кентукки. По словам вокалистки группы Лиззи Хейл, коллектив работает над новым материалом, не прекращая при этом гастролировать. Из-за этого у музыкантов было не так много студийных сессий.