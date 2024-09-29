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Рок-группа Halestorm заявила о готовности нового альбома на 70−80%

Американские рокеры Halestorm почти завершили работу над свежей пластинкой. По словам музыкантов, она готова на 70−80%. Коллектив сотрудничает с продюсером Дэйвом Коббом, известным по работе с Shooter Jennings, Крисом Стэплтоном, Стерджиллом Симпсоном и другими артистами.

Источник: Звук

Американские рокеры Halestorm почти завершили работу над свежей пластинкой. По словам музыкантов, она готова на 70−80%. Коллектив сотрудничает с продюсером Дэйвом Коббом, известным по работе с Shooter Jennings, Крисом Стэплтоном, Стерджиллом Симпсоном и другими артистами.

Своим прогрессом Halestorm поделились в интервью радиостанции PK из Луисвилля, штат Кентукки. По словам вокалистки группы Лиззи Хейл, коллектив работает над новым материалом, не прекращая при этом гастролировать. Из-за этого у музыкантов было не так много студийных сессий.

Говоря же о сотрудничестве с Коббом, который работал преимущественно с кантри-артистами, Хейл назвала его «большим скрытым поклонником метала». По словам певицы, у них получается замечательная музыка.

Ранее метал-группа Opeth анонсировала лонгплей The Last Will And Testament. Альбом можно будет послушать уже 11 октября.