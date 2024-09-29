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Древнему поселку Чодак присвоен статус «Туристической деревни»

В соответствии с поручениями президента и на основании решения Кабмина республики, направленного на комплексное социально-экономическое развитие деревни Чодак, в данном регионе реализуются 257 проектов.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Деревне Чодак, расположенной в Папском районе Наманганской области, присвоен статус «Туристическая деревня». Об этом сообщает пресс-служба Комитета по туризму РУз.

Как отмечается, по этому случаю в деревне провели торжественное мероприятие. В нем приняли участие заместитель председатель Комитета по туризму Сардор Ниязов, а также представители областной администрации и общественности.

В ходе мероприятия гости посетили несколько действующих в районе баз отдыха и гостевых домов, а также недавно построенный гостевой дом, сдачу которого приурочили к знаменательному для района событию.

По данным ведомства, в настоящее время в деревне Чодак функционируют 300 семейных гостевых домов, четыре оздоровительных комплекса, три детских лагеря, два хостела, один кемпинг, 30 объектов гастрономического туризма, четыре подвесных моста длиной 300 метров и один стеклянный подвесной мост длиной 50 метров.

Здесь создан искусственный водопад, а также экстремальные маршруты на подвесной канатной дороге длинной 400 метров и более ста экотуристических объектов. В результате более 1500 местных жителей обеспечены работой.

Деревня обладает высоким туристическим потенциалом, в результате чего ей был присвоен статус «Туристической деревни».

Также в соответствии с поручениями Президента, данных во время его визита в Наманганскую область в феврале 2021 года, на основании решения Кабмина республики, направленного на комплексное социально-экономическое развитие деревни Чодак, в данном регионе реализуются 257 проектов.