Его приурочили в предстоящему Дню пожилых людей. Для гостей преклонного возраста организовали концерт с музыкальными номерами из известных кинофильмов. Как сообщили в комитете по управлению Индустриальным районом, пожилым гражданам в этот день желали много здоровья, мирного неба, хорошего настроения и активного долголетия.
В Хабаровске начали праздновать День пожилых людей
В Хабаровске в Доме культуры для молодежи и населения по улице Световой прошел праздничный концерт «У природы нет плохой погоды».