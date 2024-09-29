В Хабаровске начали праздновать День пожилых людей

Его приурочили в предстоящему Дню пожилых людей. Для гостей преклонного возраста организовали концерт с музыкальными номерами из известных кинофильмов. Как сообщили в комитете по управлению Индустриальным районом, пожилым гражданам в этот день желали много здоровья, мирного неба, хорошего настроения и активного долголетия.