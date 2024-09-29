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В Омской области прошло заседание Парламентского клуба

Обсуждение ключевых направлений развития региона.

Источник: Комсомольская правда

На очередном заседании Парламентского клуба участники обсудили вопросы реализации президентских национальных проектов и государственных программ. В центре внимания оказались стратегии по улучшению здравоохранения, образования, дорожной инфраструктуры, почтовой связи, а также детского отдыха, оздоровления, туризма и индустрии гостеприимства. Сенаторы и депутаты, представляющие Омскую область в Совете Федерации и Государственной Думе, отметили, что благодаря их активному вовлечению работа по этим направлениям проходит слаженно и эффективно.