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В Милютинском районе из-за падения беспилотника вспыхнул лесной пожар

Огонь охватил 20 га леса после падения БПЛА в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Милютинском районе Ростовской области из-за падения беспилотного летательного аппарата начался лесной пожар. Его площадь достигла 20 га, сообщил в Телеграм губернатор Василий Голубев.

Глава региона уточнил, в тушении задействованы необходимые силы и средства. Но борьбу с огнем осложняет сильный ветер.

Для борьбы с возгоранием привлекли вертолет МЧС России.

— На данный момент угрозы для распространения огня на населенные пункты нет, — отметил Василий Голубев.

Напомним, ранее глава региона сообщал, что в ночь на 29 сентября в Ростовской области силы противовоздушной обороны сбили 18 беспилотников. Пять из них — на юго-западе области, 13 — в Миллеровском районе.