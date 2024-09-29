В Милютинском районе из-за падения беспилотника вспыхнул лесной пожар

В Милютинском районе Ростовской области из-за падения беспилотного летательного аппарата начался лесной пожар. Его площадь достигла 20 га, сообщил в Телеграм губернатор Василий Голубев.
Глава региона уточнил, в тушении задействованы необходимые силы и средства. Но борьбу с огнем осложняет сильный ветер.
Для борьбы с возгоранием привлекли вертолет МЧС России.
— На данный момент угрозы для распространения огня на населенные пункты нет, — отметил Василий Голубев.
Напомним, ранее глава региона сообщал, что в ночь на 29 сентября в Ростовской области силы противовоздушной обороны сбили 18 беспилотников. Пять из них — на юго-западе области, 13 — в Миллеровском районе.