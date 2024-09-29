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В Красноярске временно перекроют движение по путепроводу около Северного шоссе

Речь идет о многоуровневой развязке в районе улицы Авиаторов.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 30 сентября, в Красноярске временно перекроют движение по путепроводу около Северного шоссе. Как сообщили в администрации города, ограничение связано с устранением замечаний, выявленных заказчиком строительства дорожного объекта.

Движение запретят по многоуровневой развязке в районе улицы Авиаторов — она связывает Взлетку с микрорайоном Солонцы-2. Дата завершения работ пока неизвестна.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее мы писали, что 5 октября в Кировском районе ограничат движение на нескольких улицах.