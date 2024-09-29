Завтра, 30 сентября, в Красноярске временно перекроют движение по путепроводу около Северного шоссе. Как сообщили в администрации города, ограничение связано с устранением замечаний, выявленных заказчиком строительства дорожного объекта.
Движение запретят по многоуровневой развязке в районе улицы Авиаторов — она связывает Взлетку с микрорайоном Солонцы-2. Дата завершения работ пока неизвестна.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
Ранее мы писали, что 5 октября в Кировском районе ограничат движение на нескольких улицах.