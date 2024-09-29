Главное за день: основные события в Хабаровском крае за 29 сентября

В Хабаровске состоялся хоккейный матч между местным «Амуром» и новгородским «Торпедо». Хозяева в этот раз потерпели поражение, пропустив семь шайб от соперников. Сами «тигры» смогли забить только два гола в ворота противника. На игру пришли посмотреть больше семи тысяч человек.