Главное за день: основные события в Хабаровском крае за 29 сентября

70-летний водитель города Юности устроил аварию на Комсомольском шоссе 27 сентября. Поздно вечером он не пропустил автомобиль, имеющий преимущество, и его внедорожник отлетел в столб. Пострадали четверо: оба водителя и пассажиры иномарки. Как оказалось, второй участник ДТП водит машину с мая и уже имеет девять привлечений к ответственности.
В Хабаровском крае прошел велопробег. Он состоялся в 18 муниципальных районах, участниками мероприятия стали почти полторы тысячи человек. Они больше узнали об истории родного края, проехав по его памятным местам.
В Хабаровске состоялся хоккейный матч между местным «Амуром» и новгородским «Торпедо». Хозяева в этот раз потерпели поражение, пропустив семь шайб от соперников. Сами «тигры» смогли забить только два гола в ворота противника. На игру пришли посмотреть больше семи тысяч человек.