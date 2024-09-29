Трентон
+17°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расселенные дома в Железногорске-Илимском снесут по решению суда

Меры к сносу аварийных домов приняли после иска прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнеилимском районе после иска прокуратуры снесут аварийные уже расселенные дома. Известно, что долго время администрация Железногорска-Илимского не принимала меры для сноса. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона, решение о сносе не принималось необоснованно. Так как споров об изъятии и получении взамен других квартир по праву собственности или найма не было.

— Прокуратура внесла в адрес главы поселения представление, а также направила в суд административное исковое заявление о понуждении администрации муниципального образования произвести снос аварийных многоквартирных домов №№ 8, 13, 15, 18, 65А в 1 квартале г. Железногорск-Илимского, — поделились в ведомстве.

Суд района полностью удовлетворил требования правоохранителей. После чего было заключено соглашение на демонтаж. Сейчас завершается внос четырех аварийных объектов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что два человека погибли на пожаре в Иркутской области. Тела мужчины и женщины были найдены на полу в задымленном помещении.