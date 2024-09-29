Расселенные дома в Железногорске-Илимском снесут по решению суда

В Нижнеилимском районе после иска прокуратуры снесут аварийные уже расселенные дома. Известно, что долго время администрация Железногорска-Илимского не принимала меры для сноса. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона, решение о сносе не принималось необоснованно. Так как споров об изъятии и получении взамен других квартир по праву собственности или найма не было.