Расселенные дома в Железногорске-Илимском снесут по решению суда

В Нижнеилимском районе после иска прокуратуры снесут аварийные уже расселенные дома. Известно, что долго время администрация Железногорска-Илимского не принимала меры для сноса. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе прокуратуры региона, решение о сносе не принималось необоснованно. Так как споров об изъятии и получении взамен других квартир по праву собственности или найма не было.
— Прокуратура внесла в адрес главы поселения представление, а также направила в суд административное исковое заявление о понуждении администрации муниципального образования произвести снос аварийных многоквартирных домов №№ 8, 13, 15, 18, 65А в 1 квартале г. Железногорск-Илимского, — поделились в ведомстве.
Суд района полностью удовлетворил требования правоохранителей. После чего было заключено соглашение на демонтаж. Сейчас завершается внос четырех аварийных объектов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что два человека погибли на пожаре в Иркутской области. Тела мужчины и женщины были найдены на полу в задымленном помещении.