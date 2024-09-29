Трентон
+17°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Неоправданные ожидания»: Ермак рассказал, на что чаще всего жалуются туристы в Калининградской области

Туристы чаще всего жалуются на неоправданные ожидания от Калининградской области. Путешественники думают, что едут в регион с большим количеством готической архитектуры.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил министр по культуре и туризму области Андрей Ермак на Балтийском туристическом форуме в Светлогорске.

«У меня был случай, когда туристы рассказывали: “Мы ехали, думали, у вас здесь везде сплошная готика. Нет, готики не оказалось, но понравилось, что у вас здесь природа очень красивая. Мы думали у вас некрасиво, а у вас Куршская коса — это просто потрясающее место. И вообще, нам ваши леса понравились. Вот у нас были ожидания завышенные по архитектуре — нам не понравилось, что эта не та архитектура, к которой мы были готовы. А природа у вас оказалась в два раза лучше, чем мы ожидали”», — рассказал Ермак.

Министр также отметил, что чаще всего туристы хотят вернуться в Калининградскую область из-за «уникальной и необычной атмосферы». «Девять из десяти человек, когда их спрашивают в турцентре, собираются ли они вернуться в Калининградскую область, говорят, что да, собираются. И отмечают в качестве причины уникальную, очень необычную атмосферу. И когда мы их спрашиваем: “А что вы имеете в виду?”, они объяснить не могут. Это на уровне эмоций и чувств — это самое ценное», — сообщил Ермак.

Ранее в турцентре рассказали, за что критикуют отдых в Калининградской области. Чаще всего путешественники жалуются на загруженность отелей и отсутствие бесплатных экскурсий. Туристам также не нравится погода, отсутствие вечерних развлечений и единой транспортной карты в регионе. Некоторые критикуют Куршскую косу.

туризм и отдых