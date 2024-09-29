«Неоправданные ожидания»: Ермак рассказал, на что чаще всего жалуются туристы в Калининградской области

«У меня был случай, когда туристы рассказывали: “Мы ехали, думали, у вас здесь везде сплошная готика. Нет, готики не оказалось, но понравилось, что у вас здесь природа очень красивая. Мы думали у вас некрасиво, а у вас Куршская коса — это просто потрясающее место. И вообще, нам ваши леса понравились. Вот у нас были ожидания завышенные по архитектуре — нам не понравилось, что эта не та архитектура, к которой мы были готовы. А природа у вас оказалась в два раза лучше, чем мы ожидали”», — рассказал Ермак.