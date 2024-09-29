Что за песня: «Асфальт» от Jakone и Kiliana

Уже не первый месяц трек «Асфальт» от Jakone и Kiliana держит высокие позиции в чартах и сдавать их не планирует. Рассказываем, что за артисты стоят за хитом и чем композиция так пришлась по нраву слушателям.
Jakone, он же Арам Байталов, — один из популярных исполнителей кальянного и пацанского рэпа. Первую большую известность ему принесли треки с музыкантом A.V.G. Тандем сложился настолько удачно, что композиции «Платина», «Мы итальянцы», «Заводит» и «Форс-мажоры» до сих пор активно слушают. Сольные хиты также имеются. Среди них — бэнгер «Дорога дальняя». Из последних больших коллабов — совместный трек с Джиганом «Матрешки». Подробную биографию Арама мы отписывали в отдельном материале.
Kiliana, она же Лиана Геворкян, поет еще со школы. Выпускница Таганрогской школы искусств сначала носила псевдоним Ligevorkyan, но потом сменила его. Девушка активно вела соцсети, и однажды ролик с ее исполнением завирусился в сети. После этого у Jakone и Kiliana вышел тот самый трек. Отметим, что сейчас Kiliana уже может похвастаться песнями с MACAN и Вектор А.
Трек стал популярным почти сразу после выхода. Сыграли на руку известность Jakone и то, как быстро (и правильно) Лиана подхватила первый успех.
Дуэт «четкий пацан» и «красивый вокал» всегда работает, если все сделать правильно. Вот и с «Асфальтом» та же история. Лихой дипхаус-поп в антураже вечернего центра столицы. Оп — и бэнгер для караоке уже перед вами. А в конце еще саксофон вступает. Ну просто бинго успешного сингла. Невольно исполнение Лианы напоминает золотые хиты Бьянки, так что щепотка русского народного R&B также на месте.
Ранее в рубрике «Что за песня» мы рассказывали про хиты Alphaville, Томми Ричмана и не только.
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