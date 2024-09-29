Что за песня: «Асфальт» от Jakone и Kiliana

Kiliana, она же Лиана Геворкян, поет еще со школы. Выпускница Таганрогской школы искусств сначала носила псевдоним Ligevorkyan, но потом сменила его. Девушка активно вела соцсети, и однажды ролик с ее исполнением завирусился в сети. После этого у Jakone и Kiliana вышел тот самый трек. Отметим, что сейчас Kiliana уже может похвастаться песнями с MACAN и Вектор А.