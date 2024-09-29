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Кратковременные дожди и заморозки ожидаются 30 сентября в Беларуси

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди ожидаются 30 сентября в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Трентоне: +15° 4 м/с 100% 754 мм рт. ст. +18°

В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, днем местами, преимущественно по юго-восточной половине пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер северный, северо-восточный умеренный, днем порывистый, местами по юго-востоку сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 1−6 градусов выше нуля, по юго-востоку — плюс 7−10 градусов. В отдельных районах Витебской области ожидаются заморозки — от 0 до минус 2 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 10−16 градусов.