В Таганроге начали снимать военно-историческую драму

В городе Таганроге Ростовской области начались съемки сериала, который расскажет о героях подпольщиках, действовавших в городе во время оккупации. Об этом в Телеграм сообщил градоначальник Андрей Фатеев.
Перед началом съемок, по старой традиции, о штатив разбили тарелку, на которой поставили свои автографы участники съемочной группы.
— Картина будет о важном. О том, что никому и никогда не надо забывать. Это наша история и наша память о людях, которые ценой свой жизни заплатили за мир и спасение Родины — отметил Андрей Фатеев.
Напомним, ранее о создании этого сериала «КП — Ростов-на-Дону» рассказал руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков. Ему принадлежит идея создания этого восьмисерийного сериала с названием «Таганрог».
По словам историка, в картине будет отображен подвиг подпольщиков приморского города, которые ни на день во время немецкой оккупации не прекращали борьбу с врагом. Причем, их средний возраст был 14−15 лет. Они совершали и диверсии, и подрыв комендатуры, и вели пропагандистскую работу, и даже готовили восстание. Все эти подвиги найдут свое отражение в сериале.