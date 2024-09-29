В Таганроге начали снимать военно-историческую драму

По словам историка, в картине будет отображен подвиг подпольщиков приморского города, которые ни на день во время немецкой оккупации не прекращали борьбу с врагом. Причем, их средний возраст был 14−15 лет. Они совершали и диверсии, и подрыв комендатуры, и вели пропагандистскую работу, и даже готовили восстание. Все эти подвиги найдут свое отражение в сериале.