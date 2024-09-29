Омская область участвует в федеральной программе

Кроме того, Минпросвещения выделило 130 миллионов рублей на 2024 год для ремонта школ, которые идут быстрее сроков. Это позволит отремонтировать четыре школы раньше запланированного времени. Также мы обсудили улучшение инфраструктуры для детского летнего отдыха в регионе. Документы для подачи заявок уже готовы, и мы ждем объявления о начале отбора.