Омская область участвует в федеральной программе

На недавнем заседании Парламентского клуба основное внимание уделили реализация президентских проектов, особенно в сфере образования. Наш регион подал заявки на участие в федеральной программе капитального ремонта школ, детских садов и колледжей.
Сейчас заявки проверяются, и нарушений в документах нет. В ближайшее время эксперты оценят заявки по регионам, а к концу октября объявят итоги отбора по лимитам Минпросвещения на 2025−2027 годы.
Кроме того, Минпросвещения выделило 130 миллионов рублей на 2024 год для ремонта школ, которые идут быстрее сроков. Это позволит отремонтировать четыре школы раньше запланированного времени. Также мы обсудили улучшение инфраструктуры для детского летнего отдыха в регионе. Документы для подачи заявок уже готовы, и мы ждем объявления о начале отбора.