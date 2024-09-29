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Губернатор Михаил Котюков поздравил красноярцев с Днем машиностроителя

Поздравление главы края и председателя Законодательного Собрания края Алексея Додатко было опубликовано на сайте правительства Красноярского края.

Источник: Правительство Красноярского края

29 сентября отмечается профессиональный праздник — День машиностроителя. Глава региона Котюков обратился к жителям края с поздравлением.

Он отметил, что в Красноярском крае работают сотни компаний и предприятий, на которых трудятся десятки тысяч человек. Наш край отличается качественной продукцией и производством, участвует в развитии важных проектов страны.

«Крупнейшие заводы края занимают передовые позиции в области связи, космической и оборонной промышленности. Гражданский сектор обеспечивает надежную работу основных индустриальных отраслей — металлургии, энергетики, добычи полезных ископаемых», — отметил губернатор.

Также в правительстве отметили, что в Красноярске разрабатываются и выпускаются дроны, которые помогают в лесной отрасли, особенно при пожарах.

«Дорогие друзья! Желаем дальнейшей плодотворной работы, успешного воплощения в жизнь всех намеченных планов. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!», — поздравил красноярцев Михаил Котюков.