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Канье Уэст анонсировал альбом Bully и исполнил новый трек во время шоу в Китае

Американский рэпер Канье Уэст, в настоящее время выступающий под именем Йе, объявил о выходе своего нового лонгплея Bully на концерте в Китае. На этом же шоу музыкант представил свою новую песню Beauty and the Beast.

Источник: Звук

Американский рэпер Канье Уэст, в настоящее время выступающий под именем Йе, объявил о выходе своего нового лонгплея Bully на концерте в Китае. На этом же шоу музыкант представил свою новую песню Beauty and the Beast.

В новом треке Уэст поет под мягкий инструментальный аккомпанемент. Как написал бывший соавтор рэпера, продюсер Майк Дин в соцсетях, Beauty and the Beast — это «остатки от Donda». Речь идет об альбоме Йе, выпущенном в 2021 году, уточняет Billboard.

Когда выйдет новая пластинка Уэста и какие треки в нее войдут, пока неизвестно.

Концерт в Китае, на котором Канье анонсировал новый лонгплей, прошел 28 сентября. Это было второе выступление рэпера в этой стране со свежим материалом.

Ранее стало известно, что китайские фанаты выставили на продажу пшеницу, на которой стоял артист во время своего первого шоу в городе Хайкоу. Мероприятие состоялось 15 сентября.