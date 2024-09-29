Канье Уэст анонсировал альбом Bully и исполнил новый трек во время шоу в Китае

Американский рэпер Канье Уэст, в настоящее время выступающий под именем Йе, объявил о выходе своего нового лонгплея Bully на концерте в Китае. На этом же шоу музыкант представил свою новую песню Beauty and the Beast.
В новом треке Уэст поет под мягкий инструментальный аккомпанемент. Как написал бывший соавтор рэпера, продюсер Майк Дин в соцсетях, Beauty and the Beast — это «остатки от Donda». Речь идет об альбоме Йе, выпущенном в 2021 году, уточняет Billboard.
Когда выйдет новая пластинка Уэста и какие треки в нее войдут, пока неизвестно.
Концерт в Китае, на котором Канье анонсировал новый лонгплей, прошел 28 сентября. Это было второе выступление рэпера в этой стране со свежим материалом.
Ранее стало известно, что китайские фанаты выставили на продажу пшеницу, на которой стоял артист во время своего первого шоу в городе Хайкоу. Мероприятие состоялось 15 сентября.