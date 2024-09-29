Проблему с отводом воды на центральной улице Усть-Кута пообещали решить

В Усть-Куте намерены решить проблему с отводом воды с дороги в центре города. Как сообщил в свое тг-канале глава Усть-Кута Евгений Кокшаров, в 2024 году из бюджета выделили деньги на проведение ремонтных работ. При этом первые меры по восстановлению старых ливневок уже дают результат.
— Сейчас подрядчик работает на участке у торгового центра, для этого пришлось перекрыть движение автомобильного транспорта. Мера вынужденная, поскольку вскрыта полностью старая приёмная камера, она будет увеличена. Готовится основание под укладку лотков, — поделился градоначальник.
Объект на котором ведутся работы стал завершающим. На остальных отрезках протяженностью в полкилометра ливневки прочистили ещё летом. Также глава города отметил, что ремонт ливневой канализации помог решить еще одну проблему — асфальтирования. После завершения работ дорогу приведут в порядок возле центрального сквера и на площади у остановки общественного транспорта.