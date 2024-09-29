Проблему с отводом воды на центральной улице Усть-Кута пообещали решить

В Усть-Куте намерены решить проблему с отводом воды с дороги в центре города. Как сообщил в свое тг-канале глава Усть-Кута Евгений Кокшаров, в 2024 году из бюджета выделили деньги на проведение ремонтных работ. При этом первые меры по восстановлению старых ливневок уже дают результат.