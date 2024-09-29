Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» в Омске сменил вывеску. Теперь вместо «Леруа Мерлен» над входом красуется название «Лемана Про», а привычный зеленый треугольник заменил желто-коричневый домик. Изменения связаны с решением компании продать свои магазины в России, объявленном в марте 2023 года. Причиной стали приостановленные инвестиции после начала спецоперации на Украине. В декабре 2023 года стало известно, что основным владельцем «Леруа Мерлен Восток» стала компания из ОАЭ. В июне 2023 года начался поэтапный ребрендинг. Первая новая вывеска появилась в Мытищах, а завершение процесса запланировано на 2025 год. В Омске продолжают работать два магазина сети: на бульваре Архитекторов и на улице 21-й Амурской.