В Ростовской области огонь уничтожил 1000 кв метров фермерского поля

В хуторе Первомайском Красносулинского района выгорело 1000 кв метров фермерского поля. Виновника пожара уже нашли, сообщили в МЧС по Ростовской области.
Как оказалось, возгорание произошло по вине местного жителя, который по соседству занимался уборкой своего участка от сухой растительности. Из-за этого ему теперь грозит штраф десять тысяч рублей.
К счастью, на выгоревшем поле фермер уже собрал урожай. И потому ущерба у него нет. Иначе бы виновнику могла грозить уголовная ответственность, отметили в чрезвычайном ведомстве.