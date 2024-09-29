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В Ростовской области огонь уничтожил 1000 кв метров фермерского поля

Из-за уборки сухостоя в Ростовской области выгорело фермерское поле.

Источник: Комсомольская правда

В хуторе Первомайском Красносулинского района выгорело 1000 кв метров фермерского поля. Виновника пожара уже нашли, сообщили в МЧС по Ростовской области.

Как оказалось, возгорание произошло по вине местного жителя, который по соседству занимался уборкой своего участка от сухой растительности. Из-за этого ему теперь грозит штраф десять тысяч рублей.

К счастью, на выгоревшем поле фермер уже собрал урожай. И потому ущерба у него нет. Иначе бы виновнику могла грозить уголовная ответственность, отметили в чрезвычайном ведомстве.