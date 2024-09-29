Лейбл Rhymes Music: от паблика до кузницы фрешменов

За 13 лет своего существования Rhymes Music из нишевого лейбла превратился в одну из главных музыкальных компаний страны. Рассказываем, как это вышло, кого сейчас издает лейбл и какие скандалы связаны с ним.
На дворе начало десятых, и все активно осваивают социальную сеть «ВКонтакте». Множество сообществ, которые только начинали как паблики с мемчиками, со временем превратятся в важный элемент российской интернет-культуры, а отдельные их представители сделают целые медиакомпании. Кто-то относится прохладно к той эпохе и вспоминает паблики того периода как рассадник плохого юмора. Другие же, наоборот, воспринимают тот «дикий» интернет как важную часть развития медиаиндустрии.
В 2011 году возникло сообщество «Рифмы и панчи», которое следило за новостями рэп- и крупных поп-имен. Сейчас это кажется чем-то очевидным, но тогда подобный контент был в новинку. Поэтому шаг за шагом паблик становился все популярнее. В том же году возник Rhymes Booking. Компания занималась «раскруткой» артистов, но это не был полноценный лейбл. У паблика имелся крупный медийный ресурс для пиара артистов. Со временем Rhymes убрал из названия Booking и поставил слово Music. Так и повелось.
Согласно информации от Rhymes Music, сейчас у них более тысячи подписанных артистов и 30 тысяч опубликованных треков. Все это вместе приносит свыше миллиарда прослушиваний каждый месяц.
У лейбла немало музыкантов в ростере, поэтому расскажем о самых известных.
rhymesmusic.ru.
Главная звезда жанра кьют-рок. По сути, Дарья Шиханова популяризовала жанр среди русскоязычной аудитории. Девушка играет смесь поп-рока, мягкой формы панка и поп-музыки. В ее творчестве читается любовь к музыке нулевых, которая соседствует с обильным количеством «милоты» с отсылками к аниме. Тексты, естественно, повествуют о проблемах, свойственных юным сердцам: поиску себя, неразделенной подростковой любви, безудержному веселью.
Творчество артистки стало мемным, поэтому Дору слушают как школьники младших классов, так и мужики на заводе.
rhymesmusic.ru.
Изначально участница трио «Френдзона». Группа стала популярной в 2018 году среди юной аудитории. Причину успеха понять нетрудно: пубертатные страсти, яркий визуал в клипах, мультяшная эстетика и своя мифология в творчестве. В 2022-м коллектив распался буквально на пике. На кадрах с последнего концерта видно, как зрители буквально со слезами на глазах провожают «Френдзону».
Участница группы Мэйби Бэйби, которая еще в момент популярности трио выпускала сольные композиции, ушла в свободное плавание. В целом ее творчество стало чуть взрослее, но артистка продолжила линию «Френдзоны». Ее героиня — наивная девушка, которая живет в своем «Мэйбилэнде», но иногда может показать зубы. Такая анимешная Пэрис Хилтон.
rhymesmusic.ru.
Танцевальный проект Ильи Буркова, который играет в жанре, заложенном в названии. За карьеру он уже выпустил не менее девяти релизов, и это не считая отдельных синглов. Бурков также успел порадовать поклонников фитами с «ХЛЕБОМ» и SQWOZ BAB. Философия «ДЕТИ RAVE» — бесконечные танцы и угар.
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Страница Тимы Белорусских в VK.
Среди экс-участников лейбла значатся Тима Белорусских, Алена Швец, Егор Натс и не только.
В начале 2024 года разгорелся скандал. Рэпер Моргенштерн (включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) раскритиковал лейбл Rhymes Music и паблик «Рифмы и панчи». Он прошелся по контенту сообщества и высказал мнение, что лейбл «душит музыкантов». После этого отдельные артисты пожаловались на тяжелые условия труда, которые им предлагал лейбл. Некоторые музыканты судятся с компанией.
На официальном сайте лейбла указана специальная почта для тех, кто хочет попытать удачу и прислать свою демку: demo@rhymesmusic.com. Но вполне допускаем, что скауты Rhymes Music сами находят артистов, которые заинтересуют их своим творчеством.
Несмотря на все хорошее и плохое, Rhymes Music сыграл важную роль в отечественной музыкальной индустрии. Двух рук не хватит, чтобы посчитать фрешменов, которые превратились в больших звезд среди молодой аудитории в том числе и усилиями лейбла. Трудно отрицать, что Дора, Мэйби Бэйби, «ДЕТИ RAVE» и другие музыканты до сих пор на слуху. Следим за лейблом и надеемся на здоровую атмосферу в музыкальной индустрии.
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