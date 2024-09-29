Лейбл Rhymes Music: от паблика до кузницы фрешменов

В 2011 году возникло сообщество «Рифмы и панчи», которое следило за новостями рэп- и крупных поп-имен. Сейчас это кажется чем-то очевидным, но тогда подобный контент был в новинку. Поэтому шаг за шагом паблик становился все популярнее. В том же году возник Rhymes Booking. Компания занималась «раскруткой» артистов, но это не был полноценный лейбл. У паблика имелся крупный медийный ресурс для пиара артистов. Со временем Rhymes убрал из названия Booking и поставил слово Music. Так и повелось.