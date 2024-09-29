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В Феодосии в восьмой раз прошел «Бал у Айвазовского»

На мероприятие пригласили победителей творческого конкурса.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму прошел традиционный благотворительный «Бал у Айвазовского». В этом году мероприятие в Феодосии устроили в восьмой раз. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курортного города.

Бал организовали в рамках акции «Белый цветок». В этом году его впервые провели в стенах картинной галереи известного художника.

Главными участниками мероприятия стали школьники из разных городов Крыма и новых регионов, которые победили республиканском творческом конкурс эссе «Сердце, отданное людям». Ученики писали сочинения, посвященное семье Романовых. В своих эссе ребята делали акцент на семейных ценностях и добрых делах семьи последнего императора Николая II.

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