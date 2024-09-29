Лиса из BLACKPINK исполнила новый трек Moonlit Floor на фестивале в Нью-Йорке

Участница женской K-pop-группы BLACKPINK Лиса выступила с новым сольным синглом Moonlit Floor на фестивале Global Citizen Fest 2024, проходившем в Центральном парке в Нью-Йорке 28 сентября. Официально песня должна увидеть свет 3 октября.
В новом треке Лиса использует мелодию из культового сингла Sixpence None the Richer «Kiss Me» (1997), пишет Billboard.
Moonlit Floor будет третьим сольным релизом певицы в этом году. До этого Лиса выпустила песни Rockstar в июне и New Woman с Розалией в августе.
Ранее стало известно, что другая участница BLACKPINK Розэ подписала контракт с американским лейблом Atlantic Records.