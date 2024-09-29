Хоккеисты омского Авангарда отпраздновали возвращение форварда Спунера

Канадский нападающий Райан Спунер, который подписал контракт с хоккейным клубом «Авангард» до конца сезона, прилетел в Омск в субботу. В этот же вечер его заметили в кафе в компании своих одноклубников. Как сообщает «Омскинформ» со ссылкой на телеграм-канал «Омск путеводитель», легионеры «Авангарда», включая Рида Буше, Коула Касселса и Линдена Вея, собрались на ужин в честь возвращения Спунера в команду. Тренеры предоставили хоккеистам выходной, что позволит им провести время вместе без нарушений спортивного режима. Спунер, вероятно, дебютирует за «Авангард» уже 30 сентября в игре против «Сибири». Напомним, что команда потерпела седьмое поражение подряд в последнем матче против «Трактора».