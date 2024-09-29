В Казани на День пожилых людей откроется бульвар по ул. Серова

Как напомнили в пресс-службе Дирекции, в 2023-м бульвар на улице Серова победил в голосовании по выбору пространств для благоустройства. В этом году завершилась реконструкция территории от мечети «Ярдэм» до водоема. Вторую очередь бульвара хотят доделать в 2025-м.