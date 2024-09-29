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Собянин: Около 420 тыс. раз москвичи воспользовались речным маршрутом «ЗИЛ» — «Печатники» за год

Второму маршруту регулярного речного электротранспорта «ЗИЛ» — «Печатники» исполнился год. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Агентство «Москва»

«Он связал районы юга и юго-востока Москвы. За год маршрутом воспользовались около 420 тыс. раз, суда совершили больше 20 тыс. рейсов. На первом этапе заработали шесть причалов-остановок. 3 сентября мы открыли еще три», — написал Сергей Собянин.

Он отметил, что речной маршрут помог пассажирам сэкономить время в пути. Так, путь из Печатников до Нагатинского затона на городском транспорте занимает около 35 минут, а по воде — всего 12. В свою очередь перебраться на противоположный берег с причала «ЗИЛ» на причал «Автозаводский мост» по реке можно за 5−6 минут, в то время как пешком — за 21 минуту.

«Электросуда полностью интегрированы в единую систему московского транспорта», — подчеркнул мэр.