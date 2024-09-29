Собянин: Около 420 тыс. раз москвичи воспользовались речным маршрутом «ЗИЛ» — «Печатники» за год

Он отметил, что речной маршрут помог пассажирам сэкономить время в пути. Так, путь из Печатников до Нагатинского затона на городском транспорте занимает около 35 минут, а по воде — всего 12. В свою очередь перебраться на противоположный берег с причала «ЗИЛ» на причал «Автозаводский мост» по реке можно за 5−6 минут, в то время как пешком — за 21 минуту.