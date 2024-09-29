Губернатор Иркутской области провел личный прием с жителями Слюдянки. Как сообщает «Байкал 24» со ссылкой на правительство региона, горожане попросили Игоря Кобзева помочь в поисках пропавших без вести на СВО земляков.
— Мать добровольца, участника специальной военной операции Виктория Русанова рассказала губернатору, что сын около двух лет назад ушел на фронт. Все это время она участвует в волонтерском движении и сборе гуманитарной помощи. Но недавно женщина получила известие о том, что сын пропал без вести, — пишет информационное агентство.
Новость о пропаже сына сильно подкосила здоровье женщины. Глава региона решил помочь в восстановлении материи военнослужащего в одном из региональных центров. У ещё одной сибирячки из Слюдянки на спецоперации пропал близкий — отец. Семья поддерживала по возможности связь, но три месяца она оборвалась и теперь она не знает, что с ним.
Игорь Кобзев в свою очередь попросил уполномоченного по правам человека Иркутской области оказать поддержку в поисках военнослужащих из Слюдянки «за ленточкой».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что администрация города Усть-Кут пообещала решить проблему с отводом воды на центральной улице.