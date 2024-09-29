Губернатор Иркутской области провел личный прием с жителями Слюдянки

Новость о пропаже сына сильно подкосила здоровье женщины. Глава региона решил помочь в восстановлении материи военнослужащего в одном из региональных центров. У ещё одной сибирячки из Слюдянки на спецоперации пропал близкий — отец. Семья поддерживала по возможности связь, но три месяца она оборвалась и теперь она не знает, что с ним.