Главные зарубежные хиты 1980-х

В песнях легендарной рок-группы Queen всегда есть какая-то легкость, которую никак не отягощают ни тяжелые партии инструментов, ни голос Фредди Меркьюри, улетающий время от времени куда-то очень далеко. И это качество просто идеально подходит хиту I Want to Break Free, в котором герой будто пытается сбросить с себя сдерживающие оковы: «Я хочу вырваться на свободу. Я так хочу вырваться на свободу от твоей лжи. Ты так самодовольна, ты мне не нужна, я должен вырваться на свободу. Бог знает: я хочу освободиться».